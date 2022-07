Mercato, offerti a Dybala 6 milioni di euro (bonus compresi) per tre anni

La Roma prova a fare passi enormi verso Paulo Dybala. Oggi il grande affondo che può essere anche definitivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport i giallorossi hanno offerto un contratto di tre anni a 6 milioni di euro, complessivi, quindi bonus compresi. In queste ore aspetta una risposta positiva e finale per l’affare.

