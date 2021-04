Mercato, offerta della Ternana per De Sanctis

Ritrovata la serenità dopo l’incidente automobilistico dello scorso gennaio, Morgan De Sanctis ha ripreso il suo lavoro all’interno della Roma. Il contratto che lega l’ex estremo difensore al club giallorosso è però in scadenza. Con la possibile rivoluzione che verrà attuata dalla prima squadra fino al settore giovanile, anche il Pirata potrebbe cambiare aria. Ad attenderlo potrebbe esserci la Ternana. Dal club umbro infatti è infatti pervenuta un’offerta, lo riporta La Repubblica.

L’ex estremo difensore è attualmente tra i quadri dirigenziali del club giallorosso. A Trigoria ha in mano – insieme a Bruno Conti – il florido settore giovanile. Non solo. De Sanctis è anche un importante punto di riferimento per il general manager Tiago Pinto.