L’avventura di Cengiz Under alla Roma sta per finire definitivamente. L’offensiva del Marsiglia è forte e il giocatore è sempre più vicino alla maglia francese. Il club della Ligue 1 offre 10 milioni di euro per il cartellino dell’esterno più il 30% della futura rivendita. Salvo sorprese, poi, il turco percepirà uno stipendio da 3 milioni di euro per 4 anni. Per completare il trasferimento manca soltanto l’ok di Under. Lo riporta il sito calciomercato.it.