Mercato, occhi su Marcos Senesi. Il centrale del Feyenoord può arrivare in caso di partenza di Smalling

L’idea di acquistare un difensore di spessore che possa comandare il reparto non è svanita. Ecco che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, è stato individuato l’obiettivo principale per la retroguardia della Roma in caso di partenza di Chris Smalling. Si tratta di Marcos Senesi, difensore centrale del Feyenerood di nazionalità argentina. Classe ’97, con un passato nel San Lorenzo e già capitano della rappresentativa albiceleste Under 20. Impiegato spesso come centrale di sinistra, molto abile per il gioco impostato dal basso ma non fa mancare ottime doti aree e di anticipo.