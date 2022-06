Mercato, occhi puntati su Achraf Dari: è stato visionato durante la finale di Champions League d’Africa

La Roma tiene d’occhio tanti giocatori ed alcuni sono in rampa di lancio per la loro carriera. Tra questi troviamo il difensore centrale marocchino Achraf Dari che gioca al Wydad AC. Come riportato dal sito moroccoworldnews.com il Club giallorosso si sarebbe addirittura offerto di pagare 2 milioni di euro per convincere la società a cederlo. La Roma lo segue molto da vicino tanto da mandare alcuni scout per visionarlo durante la finale di Champions League d’Africa che si è giocata lo scorso 30 maggio a Casablanca. Inoltre Dari sarebbe stimato da Mourinho che lo considererebbe una risorsa da inserire in difesa. In passato è stato cercato anche dal Bordeaux che lo voleva portare in Ligue 1 la scorsa estate.