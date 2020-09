Devid Bouah è uno dei giovani più promettenti nel panorama della Roma e presto potrebbe andare a giocare con continuità per aumentare la sua esperienza. Come riportato da Sky Sport sul terzino destro ci sono gli occhi del Bologna che è interessato al giocatore. Fonseca lo tiene comunque in considerazione ed oggi gli ha fatto giocare il secondo tempo dell’amichevole della Roma contro la Sambenedettese.