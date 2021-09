Mercato, obiettivo Ndombele per il centrocampo

Fin dall’approdo di Mourinho sulla panchina della Roma l’arrivo del centrocampista è stata una priorità. Da questo inizio di stagione la ragione è evidente: il portoghese ad oggi ha utilizzato con frequenza solo Cristante e Veretout in mediana, centellinando invece Diawara e Villar. La Roma potrebbe sfruttare il mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’obiettivo sarebbe quello di Tanguy Ndombele in forza al Tottenham con un contratto fino a giugno 2025. Mourinho ha già allenato il ragazzo e conosce le sue qualità tecniche, ma soprattutto fisiche che potrebbero aiutare alla rosa.