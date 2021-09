Mercato, Nzonzi all’Al Rayyan senza buonuscita

Steven Nzonzi nelle prossime ore diventerà ufficialmente un giocatore dell’Al Rayyan. La trattativa si è sbloccata in serata: il centrocampista francese firmerà domani un biennale da 3 milioni più bonus. I giallorossi ne risparmiano invece cinque lordi. In giornata l’accordo sembrava non potersi sbloccare visto che Nzonzi chiedeva una buonuscita di almeno altri sei mesi di stipendio. La Roma non ha ceduto e il calciatore si è convinto: ora manca solo l’ufficialità, ma presto Nzonzi sarà un giocatore dell’Al Rayyan in Qatar, dove ha anche già sostenuto le visite mediche. Lo riporta Jacopo Aliprandi.