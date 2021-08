Mercato, nuovi contatti interlocutori dell’Inter per Dzeko

Presto Edin Dzeko potrebbe diventare un obiettivo concreto per l’Inter. La cessione di Lukaku al Chelsea si avvicina sempre di più e i nerazzurri dovranno guardarsi intorno per prendere un nuovo attaccante. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia ci sono stati dei nuovi contatti interlocutori per il giocatore della Roma che è, come ogni anno, sul taccuino della dirigenza interista.

