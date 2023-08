Trigoria, ripresa degli allenamenti nella mattinata: torna in gruppo Faticanti. Spinazzola vince la partitella ed esulta

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. La squadra giallorossa, di ritorno dal ritiro ad Albufeira in Portogallo, ha svolto una seduta mattutina in vista dell’amichevole del 6 agosto contro il Tolosa. Al termine dell’allenamento si è svolto la consueta partitella poi vinta dalla squadra formata da Pagano, Ibanez, Bove, Celik, Belotti e Spinazzola. Proprio quest’ultimo ha condiviso la foto su Instagram della squadra vincitrice. Si respira dunque clima sereno al Centro sportivo. Da segnalare il ritorno in gruppo di Giacomo Faticanti, escluso dal ritiro e in procinto di lasciare la Capitale.