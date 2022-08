Mercato, nuova pretendente per Bailly: dopo Roma e Siviglia si fa avanti il Fulham

Eric Bailly potrebbe non approdare alla Roma. Il difensore ivoriano, ormai ai margini del progetto del Manchester United, si augura presto di trovare una sistemazione che gli permetta di continuare a giocare e a farlo a certi livelli. Stando a quanto riferito su Twitter dal giornalista britannico Pete O’Rourke, il Fulham avrebbe presentato un’offerta ai Red Devils per il centrale, unendosi così alla Roma e al Siviglia nella corsa al giocatore. Il giocatore, propenso ad accettare l’offerta degli spagnoli, potrebbe cambiare idea e restare in Premier League.