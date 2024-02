Giugno si avvicina, e tanti club potrebbero ricominciare da una rifondazione in panchina per la nuova stagione. Il nome più gettonato? Ovviamente quello di Antonio Conte, ex Inter e Juventus accostato nelle settimane scorse a Roma, Napoli e Milan. Negli ultimi giorni in particolare si è parlato anche del Barcellona dopo l’annuncio di Xavi che lascerà il club al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Sport, Antonio Conte si sarebbe offerto al Barcellona per assumere la guida tecnica della squadra Blaugrana. La priorità del club di Barcellona ad oggi secondo quanto riportato da Calciomercato.it porta il nome di Jurgen Klopp, ma Conte sarebbe un’alternativa di lusso.