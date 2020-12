Mercato, nuovo nome per la trequarti: piace Otavio

Il mercato è alle porte (partirà il 4 gennaio) e la Roma inizia a muoversi. Uno dei principali compiti per il nuovo general manager giallorosso, Tiago Pinto, sarà quello di riportare nella Capitale Stephan El Shaarawy. L’esterno d’attacco è desideroso di rivestire la maglia giallorosso, ma il ritorno nella Capitale è ostacolato dallo Shangai Shenua. Il club cinese è infatti restio nel lasciar partire il classe ’92 in prestito gratuito.

La Roma, così, si guarda attorno. Tra i vari candidati c’è Bernard Duarte, che con l’Everton sta trovando poco spazio. Il nuovo nome, però, è quello di Otavio. Il trequartista brasiliano del Porto piace sia a Pinto che allo staff di Fonseca per diversi motivi: in primis l’età (26 a giugno) ed in secondo luogo per la situazione contrattuale. Il contratto con il club portoghese, infatti, è in scadenza nel giugno 2021. In questa stagione, Otavio ha collezionato nove presenze, due gol e tre assist. In Champions League cinque timbri ed una rete. Infine, nella Coppa nazionale conta due gettoni ed altrettante marcature.

Sulle sue tracce c’è però una vecchia conoscenza della sponda giallorossa del Tevere: il Siviglia di Monchi. Interessi sono giunti anche da Valencia e Atalanta. Lo riporta il Corriere dello Sport.