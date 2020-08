Mercato in uscita anche per la Roma Primavera. Come riporta Sky Sport, infatti, sono imminenti le cessioni del centrocampista Gennaro Nigro e del portiere Emanuele Zamarion, entrambi classe 2000 e quindi al termine della loro esperienza con Alberto De Rossi. Il primo si accaserà in prestito al Potenza, mentre l’estremo difensore dovrebbe approdare al Gubbio, dove ritroverebbe il compagno Zakaria Sdaigui.