Patrik Schick è in attesa di sapere quale sarà il suo futuro. Il Lipsia non ha esercitato l’opzione per il riscatto del calciatore ceco a titolo definitivo e la Roma si guarda intorno. Secondo quanto riportato da dailymail.co.uk, la priorità del Newcastle sul mercato è un attaccante e il club inglese ritiene il profilo di Schick adatto alle proprie necessità. La Roma valuterà offerte non inferiori a 24 milioni, ma secondo il tabloid potrebbe accettare anche un prestito con obbligo di riscatto.