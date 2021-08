Mercato, nessuna trattativa in corso per Icardi e Belotti. Piacciono Isak e Abraham

Questa volta l’Inter sembra fare sul serio per Edin Dzeko. Al bosniaco è stato offerto un contratto biennale da 6 milioni a stagione, puntando su di lui per il dopo Lukaku. Così la Roma si deve mettere in moto per trovare un sostituto in tempi brevi (il 19 agosto la prima sfida in Conference League). Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, per Icardi e Belotti non ci sono trattative in corso. L’argentino vorrebbe rimanere a Parigi, mentre i costi per l’attaccante granata sono ritenuti eccessivi. Due profili che sembrano convincere di più il club sono quelli di Abraham del Chelsea e Isak della Real Sociedad. Più complicata la strada per arrivare al calciatore inglese: c’è da superare la concorrenza di Arsenal e Atalanta.