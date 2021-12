Mercato, nella lista per il centrocampo c’è anche Ander Herrera

Il nuovo centrocampista della Roma sta diventando un rebus. Davanti a tutti c’è Grillitsch, ma dalle retrovie arriva un’altra pista. Si tratta quella che porta ad Ander Herrera che in questa stagione sta trovando poco spazio col PSG. L’ostacolo, come ogni giocatore che milita nella squadra francese, è l’ingaggio. E’ da capire quanto il decreto crescita potrà impattare sullo stipendio dello spagnolo che sotto Mourinho, al Manchester United, ha vissuto un periodo molto positivo. I francesi, invece, vorrebbero almeno 12-15 milioni per cederlo. Lo riporta il sito calciomercato.it.