Mercato, Mourinho punta Loftus-Cheek. Il Chelsea è disposto a venderlo in estate

Jose Mourinho vuole portare alla Roma Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto riportato da FootballInsider, il portoghese avrebbe puntato il centrocampista del Chelsea come rinforzo per la mediana. Il 27enne avrà ancora un anno con il suo attuale contratto alla fine della stagione, ma i Blues hanno la possibilità di rinnovare di altri 12 mesi. Tuttavia, stando a quanto appreso, gli inglesi non sono disposti ad attivare tale estensione e probabilmente metteranno in vendita il centrocampista quest’estate. Loftus-Cheek ha collezionato 27 presenze con la squadra in tutte le competizioni in questa stagione e ha iniziato tre delle ultime quattro partite di Premier League.