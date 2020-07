Mercato, Moses non verrà riscattato dall’Inter: contatti esplorativi della Roma per il nigeriano

Victor Moses, con tutta probabilità, non verrà riscattato dall’Inter. L’esterno nigeriano, in prestito dal Chelsea, al termine della stagione tornerà a Londra, ma da lì cercherà una nuova sistemazione. Secondo quanto riporta calciomercato.it, la Roma sarebbe interessata al giocatore e ci sarebbero già stati dei contatti esplorativi. Non è un mistero che i giallorossi siano alla ricerca di un esterno destro, visto che, oltre a Bruno Peres, diventato ormai un titolare, le altre opzioni a disposizione di Fonseca non convincono.