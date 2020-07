Mercato, Milik non considera l’opzione Roma. Juventus in vantaggio

Arkadiusz Milik non considera l’ipotesi Roma. Secondo quanto riporta il giornalista Matteo De Santis de La Stampa, l’attaccante polacco predilige la Juventus, con i bianconeri pronti ad offrire un contratto da 5 milioni di euro. Il Napoli era disposto ad inserire il calciatore, in scadenza nel 2021, nella trattativa con i giallorossi per Cengiz Under, ma Paratici ha individuato in Milik il sostituto ideale in caso di cessione di Gonzalo Higuain.

#Milik ha già fatto sapere che per ora non considera soluzione #AsRoma: ha in testa Juve (ha già accordo a 5 milioni). Poi tutto può sempre cambiare. Il vero punto è: una Roma senza Champions può permettersi i 7,5 milioni fissi più 500mila di bonus di #Dzeko fino al 2022? — Matteo De Santis (@matteodesant) July 14, 2020