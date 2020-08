Mercato, Milik apre alla Roma: base d’intesa con i giallorossi

La Roma fa sul serio per Milik. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, ieri sera i giallorossi hanno accelerato nelle trattative con l’entourage della punta del Napoli, con il quale è stata raggiunta una base d’intesa. L’ex Ajax sostituirebbe Edin Dzeko, il quale potrebbe passare alla Juventus: non è un mistero infatti che Pirlo non abbia intenzione di confermare Higuain al centro dell’attacco bianconero e che voglia affidare il ruolo di centravanti titolare della sua squadra al bosniaco. Per la Roma quindi le due operazioni sono collegate: non lascerà partire Dzeko senza avere in pugno Milik.