Nemanja Matic si avvicina alla Roma. In giornata ci sarà un incontro volto a sbrogliare gli ultimi nodi per il definitivo arrivo in giallorosso. Il centrocampista serbo è in uscita dal Manchester United a parametro zero e pronto ad accasarsi nuovamente – dopo le esperienze al Chelsea e ai Red Devils – alla corte di José Mourinho. L’accordo è stato, mancano da limare alcuni dettagli. Lo riporta tuttomercatoweb.com.