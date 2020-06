Dopo soltanto una stagione nella Capitale, potrebbe essere già finita l’avventura di Pau Lopez in giallorosso. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il Marsiglia ha messo gli occhi sul portiere spagnolo e la Roma non lo considera un incedibile. La società romanista, però, non vuole fare minusvalenze e per questo, dopo averlo pagato 23,5 milioni di euro la scorsa estate, valuta il suo cartellino tra i 23 e i 24 milioni.