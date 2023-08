Diego Aguirre, neo tecnico del Santos, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa dopo aver preso il posto di Paolo Turra. Il tecnico ha parlato ovviamente di Marcos Leonardo e della trattativa che lo vorrebbe alla Roma. Queste le sue parole:

“Ho davvero bisogno di lui. Nessuno mette in dubbio che sia una stella e mi piacerebbe che restasse con noi. Capisco la sua situazione, cercherò di aiutarlo a segnare tanti gol ed essere venduto per 30 milioni. Non credo sia possibile che Marcos Leonardo se ne vada in questo momento. Non c’è un sostituto. È il migliore o uno dei migliori della squadra. Quindi non ci penso. Capisco la situazione, sono stato anche io giocatore e conosco certe cose. Ma il momento è difficile