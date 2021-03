Mercato, Manchester United e Chelsea preparano 31 milioni di euro per Mancini

Gianluca Mancini è uno dei giocatori più in forma della Roma in questo momento ed in generale uno dei migliori dell’intera stagione. Le sue prestazioni sono sempre più in crescita e il suo rendimento ha raggiunto veramente il top. Tante squadre si stanno affacciando a Trigoria per interessarsi al centrale. Come riporta il Daily Express Manchester United e Chelsea stanno preparando 31 milioni di euro (pari a 27 milioni di sterline) per comprare Mancini durante il prossimo mercato estivo. In Italia, invece, c’è l’ombra dell’Inter.