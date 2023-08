Mercato, Lukaku vicinissimo alla Roma: le proprietà vanno verso il via libera. Manca l’ok per volare nella Capitale

Romelu Lukaku si avvicina sempre più alla Roma. L’incontro tra Dan e Ryan Friedkin e Todd Boehly a Stamford Brigde si è concluso positivamente. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’intesa è oramai ai dettagli: si tratta di un prestito oneroso con diritto di riscatto con il pagamento di circa 8,5 milioni dello stipendio di Big Rom da parte della Roma. Domani ultimo appuntamento formale per limare le ultime cifre sul prestito.

Il belga, stando a quanto riportato da Angelo Mangiante, avrebbe già dato l’ok. Le due proprietà vanno verso il via libera dopo gli incontri di stasera. Lukaku è in Belgio e aspetta il via libera per volare a Roma.

#Lukaku vicinissimo alla #Roma. Ha già dato l'ok a Mourinho. Le due proprietà vanno verso il via libera dopo gli incontri già bene avviati. Lukaku è in Belgio e aspetta ok per volare a Roma. ⏳ @SkySport pic.twitter.com/dJDaYCQPGQ — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 25, 2023