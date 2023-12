Ola Solbakken potrebbe tornare a Roma. L’attaccante sta deludendo le aspettative in Grecia e l’Olympiakos sarebbe pronto a bocciarlo. Come riportato dal portale fosonline.gr il club biancorosso dopo soli 6 mesi di avventura starebbe valutando il rientro del norvegese nella Capitale. L’ex Bodo ha totalizzato 5 presenze in campionato e 3 in Europa League.