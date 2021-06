Mercato, Liverpool e Tottenham mettono gli occhi su Pellegrini

In attesa del rinnovo coi colori della Roma, le prestazioni di Lorenzo Pellegrini non sono rimaste inosservate. Secondo quanto riportato da il Daily Express, Liverpool e Tottenham avrebbero messo gli occhi sul centrocampista giallorosso. Pellegrini ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e chiede però 4,5 milioni netti a stagione per rinnovare, a fronte dei 2,3 percepiti attualmente. Il capitano era stato recentemente accostato anche al Barcellona dopo il mancato ingaggio a parametro zero dell’olandese Georginio Wijnaldum accasatosi ai francesi del PSG. Nonostante questo la volontà del giocatore e del club è quella di continuare insieme.