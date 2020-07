Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano cantava Antonello Venditti. Come quello dell’Inter per Dzeko, un’operazione quasi conclusa ma frenata definitivamente dal rinnovo del bosniaco con i giallorossi alla fine della scorsa estate. Come riporta però Sport Mediaset, i nerazzurri potrebbero presto tornare alla carica visto che Antonio Conte lo vuole a tutti i costi, preferendolo anche a giocatori del calibro di Giroud e Mandzukic.