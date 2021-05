Spunta un nuovo nome per la Roma di Mourinho: si tratta di Josip Brekalo, croato classe 1998 in forza al Wolfsburg, dove ha collezionato sette reti in stagione. Sull’attaccante c’è il forte interesse del Lille, che ha avuto contatti con il calciatore e punta a trovare l’accordo con il club tedesco. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com però, c’è stato anche un sondaggio della Roma e Brekalo sarebbe un profilo gradito da Mourinho.