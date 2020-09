Mercato, interesse del Cagliari per Under: ieri colloquio con l’entourage del giocatore

Una grande novità di mercato può stravolgere il mercato della Roma. Una novità che riguarda Cengiz Under, che ieri è stato “scaricato” dal Napoli. Secondo quanto riporta Nicolò Schirà infatti, su di lui ha mostrato interesse l’Hertha Berlino che nei prossimi giorni formulerà un’offerta vera e propria. Potrebbe essere questa l’estate dell’addio del turco alla Capitale. Come riporta poi Sky Sport, anche il Cagliari segue il giocatore e ieri ha parlato col suo entourage.

#HerthaBerliner have shown interest for Cengiz #Under: the turkish winger could leave #ASRoma in the coming days. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 11, 2020