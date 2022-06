Mercato, l’ex Roma Cancellieri vicino alla Lazio

È stato un anno pieno di emozioni per Cancellieri. L’ex Roma ha giocato con maggiore continuità nel Verona ed è stato anche chiamato dal ct Mancini per far parte delle partite dell’Italia dopo il campionato. Qui c’è stato anche l’esordio. Non è finita qua perchè il ragazzo, ora, è ad un passo dalla Lazio che lo sta soffiando al Sassuolo. Lo riporta Gianluca Di Marzio tramite il proprio profilo Twitter.