Mercato, l’Everton insiste per Florenzi. Il terzino è una richiesta di Ancelotti

Il futuro di Alessandro Florenzi sembra lontano da Trigoria. Dopo il suo prestito di sei mesi al Valencia, l’ex capitano della Roma potrebbe lasciare la Capitale in estate, visto il poco spazio trovato nella prima parte di stagione alla corte di Fonseca. Sul terzino di Vitinia, stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Mario Giunta su Twitter, ci sarebbe l’interesse dell’Everton. Il club di Liverpool sta trattando per portare in Inghilterra Florenzi, che piace molto al tecnico Carlo Ancelotti ed i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il suo trasferimento. Di seguito, il tweet originale:

