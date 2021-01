Mercato, l’Everton fissa il prezzo per Bernard

Bernard rimane nei pensieri della Roma. Il trequartista brasiliano dell’Everton è finito nel mirino del club giallorosso, alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato. Per lasciare partire il 28enne, però, i Toffes chiedono 10 milioni di euro. Nei prossimi la Roma valuterà se formula un’offerta. Lo riporta Fabrizio Romano di calciomercato.com.

La prima scelta dei giallorossi sembra comunque essere Stephan El Shaarawy. L’ex giallorosso è però alle prese con lo Shanghai Shenhua, che non vuole lasciarlo partire in prestito. Negli ultimi giorni l’agente, il fratello Alex, si è recato in Cina per mediare. La Roma attende sviluppi.