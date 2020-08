Carlo Ancelotti guarda in Italia per rinforzare il suo Everton. Secondo quanto riporta Sky Sport, oltre al tentativo per Allan dal Napoli, l’allenatore vorrebbe provare a portare Alessandro Florenzi in Premier League. Il terzino è rientrato nella Capitale dopo la fine del prestito al Valencia, ma non sembra rientrare nei piani di Fonseca per la prossima stagione. Sponda Serie A invece, su di lui ci sono gli occhi dell’Atalanta.