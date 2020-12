Mercato, Leicester e West Ham su Diawara: la Roma chiede 18 milioni di euro

Amadou Diawara non sta esattamente vivendo il suo periodo migliore dalla sua permanenza alla Roma e la cessione potrebbe essere dietro l’angolo. Come riporta il portale britannico besoccer.com, sul guineano ci sono il Leicester e il West Ham. I giallorossi chiedono non meno di 18 milioni di euro. Una cifra giusta per il club capitolino considerando che il suo contratto scade il 30 giugno 2024.