Alvaro Morata, sogno e obiettivo di José Mourinho da affiancare a Paulo Dybala nella sua Roma, è molto vicino al rinnovo con l’Atletico Madrid. La società spagnola, dopo aver resistito a tutte le sirene di mercato ha convinto l’ex Juventus a rinnovare. Come riportato da Fabrizio Romano, Morata dovrebbe prolungare il suo contratto con i Colchoneros per un anno, sino al 2027. Decisivi i colloqui con il tecnico Diego Simeone.

EXCL: Atletico Madrid offered new deal to Álvaro Morata, concrete possibility to stay and sign new contract valid until June 2027 🚨🔴⚪️ #Atléti

Morata signed until 2026 recently but can extend for one year more.

He’s now expected to stay at Atléti after speaking to Simeone. pic.twitter.com/bnHvkGNqLk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023