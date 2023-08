Si riparte con gli step necessari alla costruzione del Nuovo Stadio della Roma. Il 7 settembre si partirà con l’iter necessario alla realizzazione dell’impianto di Pietralata, con l’inizio del Dibattito Pubblico, alle ore 17:30 nella Sala della Promoteca in Campidoglio. La cittadinanza potrà quindi prender parte al dibattito tenuto da Nomisma S.p.A. Come spiegato dall’Assessore all’Urbanistica, Veloccia: “L’intervento relativo alla nuova opera è stato dichiarato di pubblico interesse dall’Assemblea Capitolina, non solo coinvolgerà il quadrante di Pietralata ma sarà importante anche per tutta la città. I temi, le questioni e le eventuali criticità che emergeranno nel corso del Dibattito Pubblico, potranno fornire utili spunti sia per indirizzare la progettazione definitiva dell’intervento, sia per orientare la valutazione degli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi per la decisione definitiva sulla proposta della A.S. Roma”.