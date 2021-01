Mercato, l’Atalanta smentisce l’incontro con la Roma per Gomez

Nella giornata di ieri si era diffusa una notizia riguardante un possibile incontro, in programma per oggi, tra Atalanta e Roma. Oggetto del meeting sarebbe il Papu Gomez, in rotta con il club di Percassi.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, però, il club bergamasco ha smentito l’indiscrezione: nessun incontro fissato con la Roma per parlare dell’argentino, nonostante l’agente dell’attaccante lo ha sicuramente offerto ai giallorossi e a tutte le big italiane.