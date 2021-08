Mercato, l’agente di Xhaka: “Granit è dispiaciuto per non aver raggiunto Mourinho”

Il rinnovo di Granit Xhaka con l’Arsenal è praticamente cosa fatta: “Sono molto felice, sono ancora qui. Ho firmato un nuovo contro e ovviamente voglio ripagare tutto il nostro staff e i tifosi, sanno che darò tutto in ogni partita e ogni allenamento. E dobbiamo dimostrarlo tutti come squadra il prima possibile“. Il centrocampista svizzero, dopo una lunga trattativa con la Roma, rimarrà in Premier League. Il suo agente, Marco Cenolli, ha parlato al sito calciomercato.it. Queste le sue parole:

“Granit dispiaciuto per non aver raggiunto Mourinho. Arsenal e Roma parlavano quasi tutti i giorni, ma non sono riuscite a trovare un accordo“.