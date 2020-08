Mercato, l’agente di Veretout: “Vi garantisco che Jordan rimarrà al 99,99%”

Nonostante la sue ottime prestazioni in giallorosso nella sua prima stagione, Jordan Veretout è stato spesso accostato a diversi club, tra le quali il Napoli. Il futuro del francese sembrava incerto, ma Mario Giuffredi, agente del centrocampista ha rilasciato un’intervista Radio Punto Nuovo nella quale ha confermato la permanenza del centrocampista francese in giallorosso e ha parlato anche del possibile arrivo di Elseid Hysaj a Roma Queste le parole:

Hysaj alla Roma?

Il problema con il Napoli non è tecnico, ma economico. Elseid è convinto di voler restare al Napoli, vuole lavorare con Gattuso, ma è un calciatore di grande esperienza, nonostante la giovane età. Purtroppo la realtà è questa: tra cinque mesi possiamo accordarci a zero ed il fatto di essere a scadenza incide. L’opzione Roma? Dipenderà come giocherà: se la difesa sarà quella a tre, non mi sembra la scelta migliore per Elseid. Se la difesa, invece, sarà quella a quattro, allora il discorso cambia.

Futuro di Veretout?

Vi garantisco che rimarrà alla Roma. Non capisco perché continuino ad uscire queste voci tra lui e il Napoli. Al 99,99% resterà in giallorosso. Biraghi? Non so cosa succederà nel suo futuro. Inter e Fiorentina non hanno trovato l’accordo e siamo in stand-by. Con i viola abbiamo un problema contrattuale. Il ragazzo ha un contratto fatto tre anni fa, quando aveva una dimensione completamente diversa a quella di oggi. Il ragazzo ritornerebbe volentieri alla Fiorentina, però, un giocatore del suo livello non può rimanere con un contratto di quel valore.