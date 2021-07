Mercato, l’agente di Luis Diaz: “Tanti contatti, ma nessuna offerta formale”

Uno dei giocatori del momento, ma anche del futuro, è Luis Diaz del Porto. Quest’anno ha incantato in campionato, in Champions League e di recente anche in Coppa America andando a segnare anche un gol clamoroso in rovesciata contro il Brasile. Di lui ha parlato il suo agente che ad AS ha dichiarato: “Ci sono stati contatti e sondaggi, ma finora nessuna offerta formale. Chiaramente, con la grande Copa America che Luis ha disputato, l’interesse dei club è aumentato, ma non c’è nulla di concreto e lui continua a godersi le sue vacanze con la famiglia e gli amici. Prima della Copa America, diversi club hanno seguito da vicino i progressi di Luis, visti i buoni risultati che ha avuto in due stagioni in Portogallo, ma non è un segreto che dopo il torneo l’interesse sia aumentato“.