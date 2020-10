Mercato, l’agente di Borja Mayoral atteso oggi a Roma. Lo spagnolo ha dato l’ok al trasferimento

L’agente di Borja Mayoral è atteso nella Capitale. Come riporta as.com infatti, lo spagnolo non ha gradito la panchina di ieri, con Jovic che è partito titolare, facendo il proprio ingresso in campo solo all’87’. Zidane gli aveva garantito fiducia, ma il minutaggio non ha rispecchiato le aspettative. Così ha dato il suo ok al trasferimento, convinto dal progetto giallorosso, e oggi l’agente del calciatore arriverà a Roma. L’attaccante dovrebbe rinnovare coi Blancos per poi partire in prestito con opzione di riscatto a 15 milioni di euro.