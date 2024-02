Il calciomercato della Roma potrebbe presentare ancora una sorpresa, seppur ormai la sessione invernale in Italia sia finita. Infatti come riportato da Eleonora Trotta di Calciomercato.it, il Besiktas sta continuando il pressing su Renato Sanches che domani tornerà tra i convocati per il match contro il Cagliari. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti per provare a sbloccare la trattativa. Il tempo comunque non manca visto che il calciomercato in Turchia chiuderà il 9 febbraio.

#RenatoSanches resta nel mirino del #Besiktas. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore: il mercato in Turchia, ricordiamolo, chiude il 9 febbraio #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) February 4, 2024