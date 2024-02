Serie A, Atalanta-Lazio 3-1: i neroazzurri vincono lo scontro Champions

Pagine Romaniste – Nel posticipo delle 18 della ventitreesima giornata di Serie A si sono affrontate Atalanta e Lazio, match importante in chiave Champions. La partita è a senso unico. Infatti già alla fine del primo tempo i padroni di casa si erano portati sul doppio vantaggio grazie ai gol di Pasalic e De Katelaere. La storia non cambia nella seconda frazione, che vede i bergamaschi in controllo delle fasi di gioco senza subire le iniziative della squadra i Sarri. Il gol che chiude la partita lo firma di nuovo De Katelaere. Poi nel finale Immobile trasforma il rigore del definitivo 3-1.

La Dea scavalca di nuovo il Bologna tornando al quarto posto in solitaria con 39 punti e una partita in meno.