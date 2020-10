La Salernitana ha battuto la concorrenza del VVV-Venlo per Mirko Antonucci. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, il club olandese -che ha già chiuso con i giallorossi la trattativa per il prestito di Ante Coric– è stato sorpassato dal club campano, che si aggiudica il calciatore classe 1999 in prestito.