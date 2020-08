Mercato, la Roma vuole inserire Meret in uno scambio con Pau Lopez: no secco di De Laurentiis

La Gazzetta dello Sport (M. Malfitano) – Il problema esiste e qualcuno dovrà pur risolverlo. Quel qualcuno è Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che deve sciogliere il nodo portieri e decidere se far giocare titolare Ospina o Meret. In realtà la decisione è già stata presa, è il colombiano il primo portiere azzurro e proprio per questo Meret medita di andarsene, magari in prestito, per crescere e giocare titolare. La Roma è molto interessata al giocatore e vorrebbe inserirlo in uno scambio con Pau Lopez, un’idea che non piace affatto a De Laurentiis che non vuole cedere il suoi gioiello a titolo definitivo. Sull’ex Udinese ci sarebbe anche il Torino ma dipende dall’addio di Sirigu.