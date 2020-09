Mercato, la Roma valuta Todibo come alternativa a Smalling

La trattativa per Smalling continua a non sbloccarsi e la Roma è costretta a guardarsi anche intorno per aggiungere un difensore nella batteria. L’ultimo nome, come riportato da Sky Sport, è quello di Todibo che negli ultimi sei mesi ha militato nello Schalke 04, ma che è di propreietà del Barcellona. Il classe 1999 vanta 8 presenze in Bundesliga con la squadra tedesca ed ha giocato anche nella partita che ha decretato l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. In quel caso vestiva la maglia blaugrana del Barca.