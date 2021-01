Mercato, la Roma su Jovic per l’estate

Accostato alla Roma già in estate, il nome di Luka Jovic può tornare d’attualità per il prossimo mercato estivo. Il centravanti serbo in questa sessione invernale è tornato in prestito all’Eintracht Francoforte dal Real Madrid ed ha già messo a segno 3 gol in 3 presenze con la squadra tedesca. Proprio con l’Eintracht il calciatore si mise in luce e portò i Blancos a speendere 60 milioni nel 2019.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it l’attaccante classe ’97 potrebbe finire nel mirino della Roma per il mercato estivo. Sul calciatore ci sarebbe l’interesse anche del Milan.