Mercato, la Roma su Chiesa

La Nazione (G.Marchini) – Il futuro di Federico Chiesa, al momento, è in bilico. Le pretendenti, Milan in testa, non hanno poi di fatto affondato il colpo così continua ad esserci ancora la Roma intenzionata a seguire la vicenda da vicino. I club club stranieri, dopo un iniziale interessamento, si sono defilati, sapendo che Chiesa preferisce rimanere in Italia. Tanti sono i discorsi, al momento però niente di concreto. Per ora, l’impressione è che il mercato attorno a Chiesa sia sul punto di accendersi.